6 مستندات و5 خطوات لتجديد جواز سفر مصري

إذا كنت تريد تجديد جواز سفرك المصري بشكل ناجح، فلابد من الانتباه جيدا أن تتم عملية التجديد قبل انتهاء الجواز بفترة تصل إلى 6 شهور، خاصة أن بعض الدول تضع هذا الشرط قبل التوجه إليها، وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية خطوات وشروط والمستندات المطلوبة لتجديد جواز سفر مصري على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة

يجب تجهيز عدد من الأوراق لتجديد جواز السفر ومنها:

1) بطاقة الرقم القومي

إذا كان سنك 16 عاما فأكثر فلابد من تجهيز بطاقة الرقم القومي، أما إذا كان سنك أقل من 16 عاما فلابد من إحضار شهادة الميلاد.

2) صور شخصية

يجب أن يقدم صاحب الطلب 4 صور شخصية مقاس 4*6 ولابد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

3) الشهادة العسكرية

يجب إثبات المسافر من الذكور لموقفه من التجنيد، باستثناء من هم دون سن الـ19 عاما.

4) المؤهل الدراسي

يجب إحضار شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث.

5) الحالة الاجتماعية

للإناث يجب أن تتقدم بمستند حالة اجتماعية سواء كانت الحالة متزوجة فسوف يكون المستند وثيقة زواج أو مطلقة فسوف يكون وثيقة طلاق، وإن كانت أرملة فسوف يكون المستند شهادة وفاة.

6) جواز السفر السابق

يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر، وذلك لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.

خطوات تجديد جواز السفر

1) بعد تجهيز الأورواق المطلوبة يتم التوجه إلى أقرب مكتب جوازات وهجرة تابع لك.

2) سحب استمارة مجانية من الشباك وملئ البيانات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

3) التوجه إلى مكتب مراجعة البيانات ولصق الصور.

4) دفع رسوم تجديد جواز السفر والتي تصل إلى 500 جنيه، مع دفع ضمان اجتماعي قدره 400 جنيه لمن هم دون مؤهل دراسي والحصول على إيصال استلام.

5) يتوجه صاحب الطلب في اليوم الثالث لتقديم طلبه للحصول على جواز سفره، كما يوجد خدمة "مستعجل" التي تمكنك من تجديد جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية.

الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلبات التجديد

1) تقبل الطلبات من صاحب الشأن شخصيا.

2) الأزواج والزوجات ينوب كل منهما عن الآخر.

3) الآباء والأمهات بالنيابة عن أولادهم القصر.

4) الأخوة البالغين بالنيابة عن أخواتهم القصر.

5) الجد والد الأب أو العم حال تواجد الأب خارج البلاد.

6) الوكلاء الرسميون بموجب توكيل عام رسمي أو قضائي أو توكيل خاص.