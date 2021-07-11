تقديم مبارك كول 2021.. تنسيق المدارس والأوراق المطلوبة: «بديل للثانوي»

يتسابق طلاب الشهادة الإعدادية في الالتحاق بمدارس مبارك كول، كأحد بدائل الثانوية العامة، حيث تعمل المدارس بنظام التعليم المزدوج، وتمنح طلابها مكافآت خلال مدة الدراسة البالغة 3 سنوات، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد تقديم مبارك كول 2021، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات مصر وبدء التقديم سواء في الثانوي العام او مدارس التعليم المزدوج أو المدارس الثانوية الفنية، فضلا عن البحث عن البدائل المميزة للثانوية العامة والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات المختلفة ومنها موعد تقديم مدرسة مبارك كول.

وتنشر« الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تقديم مبارك كول 2021، وشروط وموعد تقديم مدرسة مبارك كول، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

تقديم مبارك كول 2021.. التنسيق

بدأ الطلاب في تقديم مبارك كول 2021، التي جاء تنسيقها مختلفا من مكان لآخر، حيث جاء الحد الأدنى للتنسيق في بعض المناطق 170 درجة لبعض الأقسام وحتى 225 درجة لأقسام أخرى بالمدارس، بينما جاء تنسيق المدرسة في الفيوم عند 210 درجات.

ويعد أعلى الأقسام في التنسيق، «الإليكترونيات»، والأدنى «المنسوجات» بينما يتراوح تنسيق أقسام فني بلاستيك، ميكانيكا تركيبات، نجارة أساس، والطباعة، التبريد والتكييف، المعدات الثقيلة، والكهرباء، والسيارات، والميكانيكا الصناعية، والفني الإداري، والسمكرة ما بين 171 لـ220 درجة.

موعد تقديم مدرسة مبارك كول

أعلنت بعض المدارس في المحافظات موعد تقديم مدرسة مبارك كول، الذي انطلق في بعضها يوم 5 يوليو الجاري، بينما لم يتم البدء في مدارس بعض المحافظات وسيجرى البدء مع بدء التقديم للمدارس الثانوية المختلفة والثانوية الفنية والتعليم المزدوج.

تقديم مبارك كول 2021.. المميزات

وهناك مميزات للطالب حال تقديم مبارك كول 2021، منها أنه تعليم مزدوج يتم تعليم الطالب وتدريبه داخل الورش والمصانع على أحدث التقنيات، فضلا عن منح الطالب الدارس مكافأة منتظمة خلال مدة 3 سنوات وهي مدة الدراسة، وتقوم مدارس مبارك كول بتعيين الخريجين بعد التخرج ومنحهم رواتب حسب تخصصاتهم وخبراتهم في المدرسة، فضلا عن إجازات للطالب شهر عن كل عام في أماكن التدريب.

تقديم مبارك كول 2021.. شروط التسجيل بالمدارس

وعند تقديم مبارك كول 2021، هناك شروط للتسجيل بالمدارس وهي كالتالي:

-أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية 2021

- ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر للذكور و19 للإناث.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- اجتياز اختبارات لقدرات والمقابلة الشخصية.

-أن يجتاز الاختبارات الطبية-اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

تقديم مبارك كول 2021.. الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمدارس

كما يتطلب تقديم مبارك كول 2021 بالمدارس عدة أوراق، جاءت كالتالي:

- 8 صور شخصية للطالب - شهادة إتمام الإعدادية وصورة منها.

- بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية. -شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

- ملف التقديم من المدرسة.

- قياس طول ووزن الطالب قبل ملئ استمارة التقديم.