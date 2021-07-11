المنشآت السياحية: رفع نسب الإشغال لـ70% يعيد كثير من المطاعم للعمل

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ قرار مجلس الوزراء برفع نسب إشغال المطاعم إلى 70%، من شأنه الوصول لتوازن بين الإيرادات والمصروفات، موضحا أنّ الفترة الماضية التي كانت فيها نسب استقبال المطاعم للزبائن 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمطعم، شهدت عزوف عدد من المطاعم عن العمل، إذ لم تكن الإيرادات المحققة كافية لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل.

الغرفة طلبت مد مواعيد الغلق حتى الرابعة فجرا خلال الصيف

وأضاف المصري لـ«الوطن»، أنّ الغرفة طالبت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية برفع نسب استقبال الزبائن بالمطاعم، ما استجاب له مجلس الوزراء مؤخرا، خاصة أنّ المطاعم والمنشآت السياحية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، كما طالبت الغرفة، وزارة السياحة والآثار بمد موعد إغلاق المطاعم حتى الثالثة أو الرابعة فجرا خلال فصل الصيف.

وأوضح أنّ المطاعم السياحية حققت خلال يونيو الماضي، هامش ربح بسيط بعد فترة تراجع في الإيرادات بسبب المواعيد الاستثنائية لغلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان وإجازات عيد الفطر المبارك، كما تشهد الفترة الحالية زيادة في معدلات الإقبال على تناول وجبات الطعام في المطاعم السياحية.

عودة السياحة العربية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأرجع المصري، زيادة نسب الإقبال على تناول الطعام بالمنشآت السياحية، إلى عودة السياحة العربية خاصة إلى القاهرة الكبرى، وتراجع نسب إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، والتزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، ما جعل المواطن المصري لا يخشى الخروج وتناول الطعام في المطاعم السياحية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الأسبوع الماضي قرارا حمل رقم 1502 لسنة 2021، الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%.