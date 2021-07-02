رئيس المنشآت السياحية بالدلتا: «إشغالات فنادق رأس البر 75%»

أكد علي كامل منصور، رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن نسبة إشغالات الفنادق في مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، بلغت 75%.

إشغالات الكافتيريات والمطاعم ترتفع لـ90%

وقال رئيس المنشآت السياحية بالدلتا، في تصريح لـ«الوطن»، مساء اليوم الجمعة، إن نسبة إشغالات الكافتيريات والمطاعم في رأس البر، ارتفعت إلى 90%، مشيراً إلى أزمة الإشغالات بشارع النيل، ومشكلة النظافة، مازالت أبرز التحديات التي يواجهها الموسم السياحي هذا العام.

إنقاذ 53 من الغرق وإعادة 103 أطفال لذويهم بمصيف رأس البر

وشهدت مدينة رأس البر، طوال ساعات نهار اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً على شواطئ المدينة، من المصطافين ورواد الشاطئ، وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية و5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، و4 سيارات إسعاف.

وسجلت مدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، اليوم الجمعة، إنقاذ عدد 67 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 255 طفلاً إلى ذويهم، وغادروا جميعاً الشاطئ في سلام، وذلك مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم، لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول.

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كما جرت أعمال متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لتقديم أفضل الخدمات المواطنين.