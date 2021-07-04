«المنشآت السياحية»: تراجع إصابات كورونا رفع نسب الإقبال على المطاعم

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية تحسنت بشكل كبير، خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعا ذلك إلى تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين المصريين، والاستمرار في عمليات التطعيم الخاصة بالمصريين، فضلا عن الإدراك التام لرواد تلك المطاعم بالتزام المنشآت والمحال السياحية كافة، بتطبيق جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية والقواعد الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد -19».

تحقيق هامش ربح

وأضاف «المصري» لـ«الوطن»، أن المنشآت والمطاعم السياحية بدأت منذ شهر يونيو الماضي، في تحقيق هامش ربح جيد، بعد عودة المنشآت السياحية للإغلاق في الساعة الواحدة صباحا، بعد أن كانت تغلق أبوابها خلال شهر مايو الماضي، في التاسعة مساء، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هناك إقبالا جيدا من السياح العرب المتواجدين بمصر على تناول وجبتى الغداء والعشاء بالمنشآت والمطاعم السياحية.

مد مواعيد العمل خلال الصيف

وأشار عادل المصري، إلى أن الغرفة تقدمت بطلب إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لتعديل مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف الجاري، لتكون في الثالثة أو الرابعة فجرا، بدلا من مواعيد الغلق الحالية في الواحدة صباحا، مرجعا ذلك الطلب إلى أن السياح العرب المتواجدين بمصر يعشقون السهر بالمنشآت السياحية، وتناول العشاء متأخرا خلال الصيف، فضلا عن الزبائن المصريين.

وأوضح أن وزير السياحة سيعرض مطلب الغرفة على اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتقرر ما ترآه إزاء هذا الطلب، وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا.

يشار إلى أن مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال الصيف تبدأ من الساعة الـ7 صباحا وحتى 1 من صباح اليوم التالي، مع السماح بالمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية.