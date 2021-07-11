صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ينفذ 350 قافلة إرشادية بأسواق الماشية

قال اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الطب البيطري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إنه تم تنفيذ أكثر من 350 قافلة إرشادية وتوعوية بيطرية، في أسواق الماشية بالمحافظات المختلفة، منذ مارس الماشي وحتى الآن، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ماشيتهم، والمزايا التي يمنحها الصندوق لهم.

وأشار صابر إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع مربي الثروة الحيوانية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وتابع أنه تم تنفيذ تلك القوافل بأسواق الماشية والمفتوحة بقرارات الإدارة المحلية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض الوبائية، لافتا إلى أنه تم استعراض المزايا التي يمنحها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربيين، وفوائد التأمين الصحي على الماشية ومميزاتة والطرق السليمة لتربية الماشية، فضلا عن أهم الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها والعلاج.