إجابات محيرة و«أسهل من العلمي».. آراء طالبات الغردقة حول امتحان العربي بالثانوية العامة

استقبل الأهالي طالبات الثانوية العامة بالأحضان والقبلات، خارج اللجان عقب تأدية امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية اليوم الأحد، بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث انتظر أولياء الأمور خارج اللجان في ترقب وحذر حتى موعد خروج الطلاب من اللجان.

الإجابات محيرة

وتباينت آراء طالبات المدرسة الثانوية للبنات بالغردقة حول مستوى الامتحان، فقالت إيمان إحدى الطالبات، إنه جاء في مستوى متوسط مقارنة بامتحان القسم العلمي، أمس، بينما شكت الطالبة أروى من طول الامتحان وصعوبة الأسئلة، قائلة: إن الإجابات في الاختيارات كانت متشابهة ومحيرة وجميع الإجابات تعتبر صحيحة.

غياب 8 طلاب

ومن جانبه، أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بجميع لجان المحافظة، وأن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن بشأن سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية تلقت إخطارا من رؤساء اللجان بتسجيل غياب 8 طلاب عن أداء امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية.

وأوضح «منير» في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم تسجيل غياب 96 مراقبًا وملاحظا عن الحضور للجان بمختلف الإدارات.

وشهدت امتحانات اليوم الثاني أداء 1250 طالبًا وطالبة من الشعبة الأدبية، امتحان اللغة العربية للعام الدراسي الحالي 202‪1.