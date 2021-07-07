فنادق الغردقة تبدأ تلقى حجوزات السياحة الروسية

بدأت مجموعة فنادق سياحية بالغردقة تلقى حجوزات السياحة الروسية، عقب اتفاق الرئيسين «السيسي وبوتين»، باستئناف حركة الطيران المباشر بين روسيا والمدن السياحية المصرية بعد توقف دام لستة سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ أواخر عام 201‪5.

ووقعت مجموعة فنادق سياحية بمنطقة «هاواي»، شمال مدينة الغردقة تعاقدا مع شركة بيجاس السياحية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في السياحة الروسية وأكبر مصدر للسائحين الروس في العالم وتستحوذ على نسبة كبيرة من سوق السياحة الروسي على مستوى العالم.

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى عودة السياحة الروسية للغردقة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الفناق بدأت تتلقى حجوزات من شركات السياحة الروسية التي تعمل في مصر ويرجع ذلك إلى المفاوضات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا لافتا إلى جهود الحكومة المصرية المبذولة في القطاع السياحي لاستقطاب أسواق سياحية.

ومن جانبه قال حسام عسكر مدير التسويق والمبيعات لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن قرار رئيس الوزراء برفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 في المائة جاء في الوقت المناسب وخاصة مع بداية الموسم السياحي الصيفي واستئناف عودة حركة السياحة الروسية لفنادق الغردقة، مشيرا إلى أن المكاسب من وراء عودة السياحة الروسية كبيرة ومن المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 4مليارات دولا سنويا.

و كشف «يكتور فوروباييف»، القنصل الروسي بالغردقة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يوقع مرسوم جديد لعودة رحلات الطيران لمطارات الغردقة وشرم الشيخ وذلك خلال أيام لإلغاء القرار القرار السابق الذي تم توقيعه عقب سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ أواخر 2015.