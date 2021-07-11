براتب 10 آلاف جنيه.. المؤهلات المستفيدة من مبادرة «وظيفة تك» للشباب

أطلقت وزارة الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «وظيفة تك»، تحت شعار «تعلم الآن.. وادفع غدًا»، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج، على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي مدته 3 أشهر، وذلك بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة للمبادرة، التسهيلات التي تتيحها المبادرة، المؤهلات المطلوبة للاستفادة من مبادرة وظيفة تك، كيفية التقديم للمتدربين، المزايا التي يحصل عليها المتدرب بمبادرة وظيفة تك، خطوات الالتحاق بمبادرة وظيفة تك، وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل مبادرة «وظيفة تك»

تُنفذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي تكلفة البرنامج التدريبي من خلال قرض بدون فائدة، ويسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى ثلاث سنوات، وتختلف تكلفة التدريب باختلاف التخصص.

ولا تقل مدة عقود التوظيف التي تقدمها الشركات للمرشحين المؤهلين عن سنة، وبعد انتهاء إجراءات التوظيف، يسدد بنك ناصر الاجتماعي جميع تكاليف التدريب للشركات.

المؤهلات المطلوبة للاستفادة من مبادرة وظيفة تك

ـ أي خلفية أكاديمية، مع الإتقان الجيد للغة الإنجليزية، على أن يكون الخريج لم يمر على فترة تخرجه أكثر من خمس سنوات (دفعات 2014، 2015، 2016، 2017، 2018».

للتقديم في التخصصات التدريبية الخاصة بكل شركة:

ـ تكلفة التدريب تتراوح بين 20.000 ألف جنيه مصري إلى 40.000 ألف جنيه.

ـ الحد الأدنى للمرتب الشهري سيتراوح من 3500 إلى 10.000 جنيه.

كيفية التقديم للمتدربين

ـ يغطي البرنامج تكاليف التدريب، بشرط سداد هذه التكاليف بعد إكمال البرنامج والحصول على وظيفة وتختلف طبقًا للتخصص.

ـ يتم سداد تكلفة البرنامج من الراتب الشهري على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 5.5% مصاريف إدارية ومخاطر تعثر، يتحملها صندوق تحيا مصر.

المزايا التي يحصل عليها المتدرب بمبادرة وظيفة تك

ـ يبدأ رحلته ليصبح محترفًا.

ـ التعلم مباشرة من خبراء الصناعة وتقنياتهم.

ـ تلقي التدريب في مسار التكنولوجيا الذي يرغبه.

إجراءات اختيار المتقدمين لمبادرة وظيفة تك

ـ تتولى الشركات التي يتقدم إليها المرشح إجراءات الاختيار والتصفية، حيث سيتم قبول المرشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشفوية فقط في التخصص المقترح.

ـ يمكن للمرشحين المهتمين التقدم على أكثر من تخصص.

خطوات الالتحاق بمبادرة وظيفة تك

الإجراءات المطلوبة الخاصة ببنك ناصر

ـ خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها ومدة التدريب واسم الشركة المقدمة للتدريب.

ـ إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم للمبادرة والضامن.

ـ التوقيع على سند إذني للمتقدم للمبادرة والضامن.

ـ التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمتقدم للمبادرة وفقًا للإجراءات المتبعة في البنك.