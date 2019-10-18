أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "وظيفة تك" هي مبادرة أطلقتها الوزارة للشركات من خلال تدريب الشباب المتقدمين على تلك الوظيفة مقابل الالتزام بتعيينهم.

وأضاف الوزير، خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن صاحب العمل يقوم باختيار الشباب بناء على المعايير والاختبارات التي يجريها هو ومن ثم يقوم بالموافقة على الشاب، موضحا أن الوزارة تقوم بتدريب الشباب من خلال قروض بدون فوائد يتم الحصول عليها من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

وأشار إلى أنه ولتسديد قيمة التدريب بعد إتمام التحاقه بالعمل يتم خصم أجزاء من راتبه لتسديد تلك القروض في البنك.