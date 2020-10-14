وزير الاتصالات ينصح المستفيدين من "وظيفة تك وشغلك من بيتك" بالعمل الحر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللقاء الختامي لأعمال السنة الأولى من "مبادرة وظيفة تك"، كما التقى عددًا من الشباب المستفيدين من مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على متابعة حصاد المبادرتين والتعرف عن قرب على أهم إنجازاتهما، ونقاط القوة والضعف، وكذلك التحديات التي واجهت تنفيذهما منذ انطلاقهما.

حضر اللقاء، هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وإيمان عاشور رئيس المعهد القومي للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى العديد من شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص، ونماذج من الشباب المستفيد من مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر، وعدد من الشباب الذين أتموا تدريبهم في "مبادرة وظيفة تك" من مختلف المحافظات وحصلوا على فرص عمل في أحدث المجالات التكنولوجية ومنها Oracle Cloud Financial Functional Consultant، وOracle Developer ، وCloud Supply Chain Management ، وFunctional Consultant، وEmbedded Systems Engineer.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين وزير الاتصالات وعدد من الشباب الحاضرين للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم في عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التدريب.

وفي كلمته، أكّد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ الوزارة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يتطلب توافر قاعدة من المهارات والكفاءات الشابة القادرة على تصدير الخدمات الرقمية وتنفيذ مشروعات مصر الرقمية التي تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وترشيد الإنفاق وتحقيق الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضح أنَّ إعداد كوادر مدربة في كل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل للشباب هو الهدف الرئيسي من كل مبادرات التدريب التي تطرحها الوزارة والجهات التابعة لها.

وأشار "طلعت"، إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتواصل مع الشباب الحاصلين على التدريب المتخصص من خلال مبادرات الوزارة والذين حظوا بفرص للعمل فى مجال العمل الحر؛ موضحًا أنَّ فرص العمل داخل مصر مقيدة بالمشروعات المطروحة والاقتصاد الاقليمي لكل محافظة؛ ومن هنا تأتي أهمية منصات العمل الحر التي تتيح فرص عمل لأكبر عدد من الشباب تتخطى الحدود الجغرافية بحيث يستطيعون العمل في أماكنهم دون الحاجة إلى الانتقال للخارج.

وطالب وزير الاتصالات، الشباب الحاضرين بالاهتمام باكتساب الخبرات والعمل على رفع مستوى قدراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل العالمي؛ كما دعا الشباب إلى الاطلاع على مختلف المبادرات التي تقدمها الوزارة في مجالات التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية وفي مستويات متعددة والتي تتنوع بين التدريب الرقمي، والنموذج الممتزج، والتدريب التقليدي؛ موضحًا أنَّه سيتمّ قريبًا افتتاح مراكز إبداع مصر الرقمية التي تمّ تدشينها في جامعات في عدد من المحافظات بهدف توفير فرص تدريبية للشباب ورعاية الإبداع.

وخلال اللقاء؛ اطلع "طلعت"، على المحاور التدريبية المتبعة في مبادرة شغلك من بيتك، وكذلك النجاحات التى حققتها المبادرة خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن محور التدريب بالمبادرة على مواد تدريبية متنوعة من منصات تعليمية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المنصات العالمية، وتتمحور هذه المواد التدريبية حول مهارات العمل الحر وكيفية الالتحاق بمنصاته عبر الانترنت، ولقد سجل لدراسة هذه المواد أكثر من 45 ألف شخص على منصة "مهارة تك"، منها 1000 شخص استفادوا من خدمة الترجمة بلغة الإشارة، كما تتضمن مواد تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً في هذا النوع من الأعمال والتي يتم تحديدها من التقارير الرُبع سنوية لهذه المنصات.

كما يتضمن محور التوجيه الخاص بالمبادرة على مشاركة خبراء في مجال العمل عن بُعد والتي يتلقى من خلالهم مُشتركي المبادرة على توجيهات فعَّالة للاستفادة من الفُرص المُتاحة في سوق العمل وذلك عبر محاضرات عامة تعرضّ أفكارًا تُناسب أعداداً كبيرة من الحاضرين؛ وذلك إلى جانب عقد لقاءات أُخرى متخصصة لمُعالجة قضايا وتحديات بعينها والإجابة على تساؤلات مُحددة من المشاركين.

يذكر أنَّ هناك أكثر من 120 متخصصًا على منصة "شغلك من بيتك"، وتحتوي المنصة على تسجيلات لأكثر من 20 ندوة ولقاءً للخبراء مع جمهور العمل الحر من مختلف المحافظات.

ومن خلال محور الشراكات، تعرض شركات التوظيف عن بُعد ومنصات العمل الحر بعرض فرص العمل المتاحة من خلال المبادرة، كما توفر المنصات المشاركة بتوفير امتيازات خاصة للمشتركين من خلال المبادرة لتشجيعهم على بداية مستقبلهم المهني في المجال.

وشهد اللقاء، استعراض عدد من قصص النجاح لنماذج من الشباب الذين تحلًّوا بالإصرار والعزيمة حتى أصبحوا من المحترفين في العديد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبحوا من الخبراء الداعمين للمشتركين الجدد في المبادرة.

وأصبحت مهارة العمل الحر تمثل أحد معايير إنهاء البرامج التدريبية بنجاح ومستوى تنفيذها وقياس أثرها والعائد من استثماراتها، إضافة إلى المعايير الأخرى المتمثلة في إتمام الدورة والحصول على الشهادات المتخصصة الخاصة بها، والحصول على فرصة عمل منها، وتحقيق عائد مادي للمتدرب.