وزير الشباب لـ«رياضة النواب»: أنا ضد قرار دمج الأندية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون لنقل ملكية كل الأراضى المقام عليها مراكز شباب إلى وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، موقفه الرافض لسياسة الدمج في الأندية ومراكز الشباب، قائلا، «أنا ضد الدمج، والذى كان له بعض الأهداف في الماضى مرتبطة بجمعيات عمومية وانتخابات، وأنا لا تعنينى الانتخابات، بقدر تقديم الخدمة دون شخصنة».

وتابع وزير الشباب والرياضة، «ليس لدى مانع، من وجود مركز شباب صغير حتى لو لن يوجد به سوى ملعب شطرنج يخدم الشباب، مركز شباب صغير نقدر نعمل فيه أنشطة صغيرة أفضل من الدمج».

وأضاف صبحي، الكثافة السكانية لدينا تسمح بتعددية المنشآت الشبابية والرياضية، كما أن عدد الـ1200 مركز شباب الموجودين حاليا، حال زيادتهم إلى خمسة آلاف على سبيل المثال، سيكون لهم نتائج ومنفعة.

ودعا الوزير، أعضاء مجلس النواب، لتقديم حالات الدمج الموجودة حاليا إليه، لدراسة كل حالة على حدة واتخاذ إجراءات بشأنها.