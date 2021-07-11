ركن الطفل يخطف الأضواء في اليوم الـ11 لمعرض الكتاب ويشهد إقبالا كثيفا

احتل ركن الأطفال بمعرض الكتاب مرتبة الصدارة بين الأجنحة الأكثر اهتمامًا وإقبالاً من رواد معرض الكتاب، خاصة من الأسر المصرية التي حرصت على اصطحاب أطفالها باليوم الحادي عشر لمعرض الكتاب للاستفادة من محتويات الجناح المتخصصة.

ويضم الجناح العديد من دور النشر والمكتبات التي تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من روايات الأطفال والمواد التعليمية المطعمة بالرسومات المبهجة والجاذبة للطفل، والتي تساهم في تنمية مهاراته بالإضافة إلى تقديم العديد من أساليب التعلم التي تساعده على المزيد من الابداع والابتكار.

وأهم ما ميز الجناح وساهم في جعله جاذبًا لرواده بالإضافة لمحتواه الثقافي والفني، هي التخفيضات الهائلة التي حرصت دور النشر على تفعيلها بالجناح استهدافا لمزيد من الترويج لإصداراتها، كما حرصت بعض الأسر على تنظيم ورش رسم وتلوين مصغرة لأطفالها داخل الجناح.

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن ركن الأطفال بمعرض الكتاب يمثل أحد أهم الخدمات الثقافية التي تتيحها وزارة الثقافة للأسر المصرية بهدف إكساب النشء العديد من المهارات السلوكية والمعرفية، من خلال الكتب والأدوات والوسائل التعليمية والتربوية المتطورة التي يتيحها الجناح للأطفال، معربًا عن سعادته البالغة بكم الإقبال الجماهيري المبهر الذي حظيت به محتويات ركن الأطفال بالمعرض هذا العام، والذي يعكس زيادة الاهتمام والوعي لدى الأسرة المصرية بقيمة تلقي المعرفة وإكساب النشء المهارات اللازمة لتنمية مداركهم.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52، يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

وشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التي يخصص لها ركنًا خاصًا، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض.