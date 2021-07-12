بـ «مدفع وحوض».. «فوم بارتي» ينعش السياحة على شواطئ الغردقة

أعدت مجموعة فنادق سياحية بمدينة الغردقة احتفال الفوم على الشواطئ باستخدام مدفع الفوم وحوض كبير، وذلك في جو ترفيهي لإنعاش السياحة وترطيب الجو في ظل درجة الحرارة المرتفعة، تزامنا مع فصل الصيف، حيث لاقي الاحتفال قبول وإعجاب السائحين من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد جمال مدير فندق سياحى بالغردقة، الأحد، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف وانتعاش حركة السياحة الخارجية.

وأوضح أن احتفال «فوم بارتي»، استخدم فيه مدفع مخصص لعمل الرغاوى داخل الحوض صنع خصيصاً لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه يختلف حسب حجم الحوض، مؤكدا أن جميع المواد المستخدمة صحية تماما ولا يكون لها أثر ضار على الصحة العامة، وذلك بمشاركة جميع السائحين الأجانب والمصريين والكبار والأطفال في جو ترفيهي.

وأشار محمد السيد، مسئول بأحد الفنادق المشاركة في احتفال الفوم على الشواطئ، أن الفوم يعمل على تلطيف الجو ويكسر حدة الحرارة على شواطئ الغردقة، حيث تحرص الفناق عن كل ما هو جديد لجذب السائحين وتنشيط السياحة، مؤكدا على ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والتي وصلت إلى 70٪ في عدد من الفنادق السياحية تزامناً مع قرار رئيس الوزراء برفع نسبة الإشغالات بالفنادق حيث استقبلت عدد من الفنادق سائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر والتشكيك وبولندا.