أطلق عليه رصاصتين.. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب في صحراء المقطم

جثة غارقة في دمائها، في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، عثر عليها المارة فأثارت في نفوسهم الرعب، فلم يجدوا أمامهم سوى الاتصال بالشرطة، وإبلاغهم أن ثمة قتيل ملقى في الشارع، بعدما أطلق عليه أحدهم النار.

الشرطة في موقع الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة البلاغ، وعلى الفور تحركت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، ليتبين لهم صحة البلاغ، حيث وجدوا القتيل وقد لفظ أنفاسه الأخيرة غارقًا في دمائه.

كثف رجال المباحث من تحرياتهم حول الواقعة، وبعد الاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ الكاميرات الموجودة في المكان والمحيطة به، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجني عليه، ويدعى «سيد.م»، كما تمكنوا من تحديد هوية الجاني.

السبب وراء الجريمة

توصلت التحريات إلى أن السبب وراء الجريمة خلافات سابقة بين المجني عليه وبين الجاني، دفعت الأخير إلى إحضار سلاح ناري «بندقية خرطوش»، والذهاب به إلى مكان تواجد المجني عليه، وقام على الفور بإطلاق النار عليه، طلقة في رقبته وأخرى في فخذه الأيسر، ما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضًا وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

قوات الأمن تلقي القبض على المتهم

بعدما نجحت قوات الأمن في تحديد هوية الجاني، ومعرفة ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع لشهود العيان ومراجعة الكاميرات الموجودة في المكان والمحيطة به، وبعد تقنين الإجراءات ووضع الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض على المهتم، وعلى الفور تم اقتياده إلى ديوان القسم.

بمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات، انهار واعترف بارتكابه الجريمة، وأرشد على مكان سلاح الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه أقوال المتهم وأثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.