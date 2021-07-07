«طرق الموت».. مصرع 2 وإصابة 46 في 4 حوادث سير بالمحافظات خلال 24 ساعة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 46 آخرين في 4 حوادث بالمحافظات خلال 24 ساعة الماضية ضمت محافظات «الشرقية والدقهلية والمنيا، ومطروح» فأصيب 24 شخصا في حادث تصادم بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا، وأصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارتين إحداهما محملة بالمبيدات في الدقهلية، وفي طريق العلمين بالساحل الشمالي أصيب 4 أشخاص في حادثين، وتبين أن المصابين من الجيزة والإسكندرية.

إصابة 24 شخصا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

وقع حادث تصادم أتوبيسين للعمال بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ووصل عدد الإصابات إلى 24 مصابا، جرى نقل 16 مصابا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزوامل بمركز بلبيس وتلقى 9 منهم العلاج وغادروا المستشفى فيما لا يزال 5 آخرين محتجزين بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم، كما تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج وخرج عدد منهم، وتراوحت الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات عدا 4 مصابين صُنفت حالتهم بالخطرة.

انقلاب سيارة في المنيا وإصابة 9 أشخاص

ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقي القديم بزمام مركز المنيا بعد كمين الصفا تسبب في مصرع شخصين، وأصيب 9 أشخاص نتيجة السرعة الزائدة.

إصابة 9 في تصادم سيارتين وانقلابهما بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وانقلاب سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل «جامبو»، محملة بـ5 أطنان من المبيدات الزراعية السائلة، على طريق «المنصورة- دمياط»، أمام عزبة «الحلواني»، في نطاق مركز المنصورة، ما تسبب في انقلاب السيارتين، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من التعامل مع المبيدات الزراعية وإزالة آثار الحادث.

إصابة 4 أشخاص في حادثين بمطروح

وشهدت محافظة مطروح، وقوع حادثين على طريق «العلمين - الساحل الشمالي»، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وقدمت الإسعافات الأولية لهم، وجار خضوعهم للفحوصات الطبية الشاملة، من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ، وانتقلت قوة تأمين الطرق إلى موقع الحادثين، للفحص والتعرف على أسباب وملابسات وقوعهما، وتبين أن المصابين من محافظتي الإسكندرية والجيزة وتم تقديم الإسعاف الطبية لهم.