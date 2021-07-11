«الصحة»: نسعى لإنتاج علاج ضمور العضلات محليا مثل لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة، تسعى للتعاون مع شركات وطنية كبرى، للعمل على إنتاج علاجات ضمور العضلات محليا، حتى لا يتم اللجوء لاستيراد هذه العلاجات، وتحقق مصر قدرة وطنية على مستوى هذا الملف، تماثل القدرة الوطنية التي حققتها بملف إنتاج اللقاحات المضادة لوباء كورونا المستجد.

وفي مداخلة هاتفية اليوم الأحد لـ «مجاهد»، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، سألته الإعلامية لميس الحديدي، عن المفاوضات التي تجريها وزارة الصحة، مع عدد من الشركات، لتوفير علاج ضمور العضلات لمن هم أكبر من عامين، أوضح أن هناك عدد من الشركات تقدم بالفعل إلى وزارة الصحة، للتعاون سويا حول هذا الأمر، كاشفا أنه يجري حاليا دراسة الإجراءات المالية والإدراية الخاصة بالتعاقد مع تلك الشركات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنه في أقرب وقت ممكن، سيتاح علاج ضمور العضلات لمن هم فوق العامين، مؤكدا أن وزارة الصحة، تسعى إلى أن تتعاون في هذا الأمر مع شركات وطنية مصرية، حتى لا تلجأ إلى استيراد هذا العلاج، وإنما يجري إنتاجه محليا، كقدرة وطنية لهذه الدولة، مثل ما حدث فيما يخص ملف إنتاج اللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وأردف أن وزارة الصحة، خصصت مؤخرا 24 عيادة موزعة على مستوى الجمهورية، لاستقبال جميع الأطفال المصابة بمرض ضمور العضلات من كل الأعمار، وليس من هم تحت السنتين فقط.