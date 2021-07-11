أحمد العوضي بعد هدف «قفشة»: «على الله حكايتك»

أشاد الفنان أحمد العوضي، بالهدف الذي أحرزه محمد مجدي «قفشة»، في شباك نادي مصر المقاصة، قبل قليل، قائلاً: «على الله حكايتك».

وأشار أحمد العوضي، إلى تعليق محمد الكواليني، على هدف «قفشة»، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «وحش الكون وعلى الله حكايتك يا قفشة.. الكواليني قاطع على الخديوي في ماتش الأهلي».

وكان الأهلي، نجح في تخطي عقبة المقاصة، برباعية مقابل هدف في إحدى مؤجلاته من بطولة الدوري العام، ليصل للنقطة 51، مواصلا زحفه نحو قمة البطولة، حيث بتأخر عن غريمه الزمالك صاحب المركز الأول بفارق 10 نقاط، مع تبقي 4 مباريات للمارد الأحمر، وأحرز أهداف الأهلي محمد شريف هدفين، وهدف ذاتي لمدافع المقاصة، وأحرز الرابع محمد مجدي «قفشة»، بتصويبة صاورخية من منتصف الملعب.

أحمد العوضي في اللي مالوش كبير

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في موسم رمضان الماضي، بمسلسل «اللي مالوش كبير»، حيث قدّم شخصية «الخديوي»، وحقق نجاحا كبيرا آنذاك، إذ اشتهر بعدد من اللزمات، منها «وحش الكون» و«على الله حكايتك».

مسلسل «اللي مالوش كبير»، تدور أحداثه حول والد غزال، الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسيمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي يتحدث عن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز

قال الفنان أحمد العوضي، عن تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «اللي مالوش كبير»، إن العمل مع «وحش الكون أحلى حاجة في الدينا»، موضحا أن كل ما قدم من مشاهد رومانسية بينهما خلال المسلسل، هو ما يحدث بينهما في الحقيقة بالفعل كـ«ياسمين وعوضي».

وأوضح «العوضي»، في تصريحات تليفزيونية، أنهما كانا سعداء للغاية بمشهد الفرح، لافتا إلى أنهما كانا يتعاملان معه على أنه حفل زفافهما بالفعل، متابعا: «الناس كانت جاية تجاملنا بجد، وكأنها جاية فرحنا بجد، مش مشهد هنصوره»، موضحا أن ذلك جعله يشعر بأنه في فرحه الحقيقي.