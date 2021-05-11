أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: «العمل مع وحش الكون أحلى حاجة»

قال الفنان أحمد العوضي، عن تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «اللي مالوش كبير»، إن العمل مع «وحش الكون أحلى حاجة في الدينا»، موضحا أن كل ما قدم من مشاهد رومانسية بينهما خلال المسلسل، هو ما يحدث بينهما في الحقيقة بالفعل كـ«ياسمين وعوضي».

وأوضح «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة extra news، أنهما كانا سعداء للغاية بمشهد الفرح، لافتا إلى أنهما كانا يتعاملان معه على أنه حفل زفافهما بالفعل، متابعا: «الناس كانت جاية تجاملنا بجد، وكأنها جاية فرحنا بجد، مش مشهد هنصوره»، موضحا أن ذلك جعله يشعر بأنه في فرحه الحقيقي.

وأشار إلى أن طلبه أن يأكل «كبدة نية» في مشهد الصباحية بالمسلسل، قصة حقيقية حدثت بعد أن تزوج ياسمين عبدالعزيز بالفعل، مؤكدا أن هذا ما تفاجئت به زوجته بالفعل على مستوى حياتهم الشخصية، مشيرا إلى أنه يرى أن هذه المصداقية كانت سببا في رواج تلك المشاهد لدى الناس.

وعن تعاونه في هذا العمل مع الفنان خالد الصاوي، أكد أنه تشرف بالعمل معه هذا العام، واصفا إياه بأنه «ممثل جبار»، مشيرا إلى أن أي ممثل يتعلم منه حين يتعاون معه، كما أنهما تربطهما علاقة صداقة على المستوى الإنساني، معربا أنه سعيد جدا بتلك التجربة، ويتمنى أن يكررها مستقبلا.

«اللي مالوش كبير» من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفي فكري، ويشارك ياسمين عبد العزير وأحمد العوضي في بطولته، كل من خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان وآخرون.