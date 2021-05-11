أحمد العوضي: «على الله حكايتك يا ست» تأليفي والشارع خدها مني

قال الفنان أحمد العوضي، بطل مسلسل «اللي مالوش كبير»، إن حب الناس والجمهور لشخصية يوسف الخديوي التي يجسدها بمسلسله الرمضاني المعرض حاليا، «كرم من ربنا»، موضحا أن نشأته بمنطقة شعبية، أتاحت له فرصة التعامل مع فئات ونوعيات مختلفة من المجتمع المصري، كاشفا أن سيف الخديوي موجود بالفعل في الشارع المصري، بنفس طريقة الكلام وحركات اليد، وبكل الإكسسورات التي يحرص على ارتدائها من خواتم وسلاسل، مؤكدا أن الشارع حاليا يتبادل الكلمات التي اشتهر بقولها في المسلسل.

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «extra new»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الكلمات التي اشتهرت بها شخصيته بالمسلسل مثل «وحش الكون، وعلى الله حكايتك يا ست»، من تأليفه هو، لافتا إلى أنه منذ أن قدم شخضية بروسلي بمسلسل «كلبش»، التي اشتهرت بكلمة «من أجلك أنت»، أصبح حريص على إضافة لزمات كلامية للشخصيات التي يقدمها.

وتابع بطل مسلسل «اللي مالوش ياكبير»: «أنا بعمل العكس دلوقتي، المفروض أني باخد من الشارع وأضيف للشخصية، بس اللي حصل إني بضيف للشخصية كلمات ولزمات، والشارع أخدها من سيف الخديوي، زي على الله حكايتك يا ست»، مواصلا: «الشارع هو اللي بياخد من العوضي مش العكس».

وهو ما جعل مقدمة البرنامج لميس الحديدي تمازحه، قائلة: «أيوه يا قطر جيلك، عجبتني أوي قطر جيلك دي».

وردا على ذلك أشار إلى أن هناك أيضا جمل أخرى أعجبت الجمهور مثل: «اشتري خاطري عشان زعلي مش هيعجبك، ولو مش قد الفعل متشديش حيلك في الكلام»، موضحا أن تلك الجمل، هي من جعلت لشخصية يوسف الخديوي الطعم الذي أعجب الجمهور.

وأردف أن الجهد الذي بذل لخلق وتكوين هذه الكلمات والجمل، كان بمثابة المجهود الذي بذله للعمل على تلك الشخصية، التي قدمها بهذا المسلسل، لافتا إلى أنه طبق ذلك أيضا على شخصية الإرهابي هشام عشماوي، التي جسدها بمسلسل «الاختيار» الجزء الاول، التي اشتهرت بجمل «الله المستعان، والطواغيت».