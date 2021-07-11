«الصحة»: استقبال مليوني جرعة من لقاح فايزر نهاية الأسبوع الجاري

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ما تردد على مجموعات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعدم توفر الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، مؤكدا أن الجرعات الثانية التي من المفترض أن يحصل عليها الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، محفوظة ومتواجدة «ومعمول حسابها»، معلنا أن مصر ستستقبل 2 مليون جرعة من لقاح فايزر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، إن وزارة الصحة تضع هذا في اعتبارها وتعمل حساب الجرعة الثانية من قبل أن تعطي أي مواطن الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «لا يمكن مواطن تم تطعيمه وخد الجرعة الأولى، وجرعته الثانية غير موجودة أو متوفرة».

وأكد أن وزارة الصحة لم تتوقف عن إعطاء الجرعات الأولى من اللقاحات كما أشيع، ولكنها تحاول مراعاة الفئات الأكثر استحقاقا أولا وفقا للأرصدة جرعات اللقاحات المتواجدة بالمحافظات.

وتابع: «ولما الأرصدة بترجع تزيد وبنستقبل شحنات أخرى، نتوسع في مسألة الفئات المستحقة».

وأعلن أن مصر ستستقبل شحنات جديدة من لقاح استرازينكا منتصف الأسبوع الجاري، على مجموعة من المراحل، حيث سيصل مصر بالمرحلة الأولى ربع مليون جرعة من اللقاح، على أن تستقبل بعدها 2 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن نهاية الأسبوع الجاري أيضا سيشهد استقبال مصر لشحنات من المواد الخام التي تستخدم في إنتاج اللقاحات، تكفي لتصنيع 3 ملايين جرعة، وبعد أسبوع فقط من هذا التاريخ تستقبل البلاد شحنات أخرى من المواد الخام، تكفي لتصنيع 4.6 مليون جرعة.