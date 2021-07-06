مصرع وكيل معهد الكشح الأزهري في حادث تصادم بسوهاج

لقي وكيل معهد الكشح الأزهري بدار السلام في سوهاج، مصرعه اليوم إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية كان يستقلها المتوفى بجوار وحدة إسعاف دار السلام، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغا بحدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية «موتوسيكل» بدار السلام بجوار وحدة الإسعاف، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص حودث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية نتح عنها وفاة رفعت عبد المالك أحمد، 57 سنة، وكيل المعهد الأزهري بالكشح، ويقيم النغاميش بدار السلام، مستقل الدراجة البخارية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، وجرى التحفظ على السيارة والدراجة البخارية وضبط قائد السيارة النقل، بديوان عام مركز الشرطة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.