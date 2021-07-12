أماني الطويل: الملء الأول للسد الإثيوبي تسبب في كوارث بالسودان

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدبلوماسية المصرية تحاول بذل مجهودات كبيرة هذا الأسبوع من أجل تعريف العالم بالتأثيرات السلبية للسد الإثيوبي على مصر والسودان، ولتحسين شروط مسألة التفاوض مع إثيوبيا سواء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي أو برعاية أمريكية أو أوروبية.

وأضافت «الطويل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، الأحد، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك جزءا من اتفاقيات الاتحاد تعرقل إجراء المفاوضات بشكل صحيح، لافتا إلى أن قرار تونس المقدم إلى مجلس الأمن، قد لا يكون له موقف في الوقت الحالي، ولكن إذا نجحت مصر في تحديد المحددات من قبل المجلس على الاتحاد الأفريقي ستكون هناك خريطة طريق ولكن غير ذلك سيكون الأمر صعبا.

وأكدت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر حضرت البروفة الأولى في الملء الأول للسد الإثيوبي وتأثيره على السودان العام الماضي، عندما توقفت محطات الشرب وتأثرت المحاصيل الزراعية وحدث فيضان كبير على ضفاف النيل في السودان، مما تسبب في ترك سودانيين لبيوتهم مع تهديد سد الروصيرص في السودان، لافتة إلى أن هذه الأضرار تشمل أضرارا إنسانية واجتماعية كبيرة.

وتابعت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، «أتصور أن هذه الأضرار ساهمت في بلورة الموقف السوداني ومعرفة مصالحه الاستراتيجية في هذه المرحلة».