مصدرها باحث إسرائيلي.. الديهي عن تصريحات مفبركة له بشأن السد: «ده رخص»

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه البالغ على إعادة نشر صورة متداولة نقلت تصريحات مفبركة على لسانه، تحمل شعار جريدة «الوطن»، قال فيه مخاطبًا إثيوبيا «فلتأخذي ماء النيل كله فهو لا يلزمنا فيكفى أن لنا وطن يؤينا ورئيس يرعانا»، موضحًا أن هذه الصياغة حقيرة ورخيصة وضيعة، مشددًا على أنه يشاهد يوميًا هجوما عليه من أهل الشر، وأول من نشر هذا التصريح المفبرك المدفوع الأجر الباحث الإسرائيلي أيدي كوهين.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «Ten»، أن طريقة التحقق من صحة هذا التصريح سهلة جدًا بالعودة لتصريحاته وحلقات برنامجه، متسائلا: « مين التافه اللي ممكن يصدق الكلام ده؟»، مؤكدًا أن جريدة الوطن نشرت تكذيب لهذا التصريح المفبرك المضلل، موضحًا أن هذا التصريح المفبرك يهدف لضرب مصداقيته عند المصريين البسطاء والحط من قدره أمام جمهوره، معقبًا: «أنا عندي قضية شغال ومش هقف ولا هتعطل».

وأردف الإعلامي، أن تعليقه الآن على هذه الواقعة ليس غضبه لشخصه فهو يتعرض لهجوم بشكل يومي، ولكن تداول هذا التصريح المفبرك على نطاق واسع وإعادة تناقله في هذا التوقيت جعله يرد عليه، «ده رخص اللي يقول كده رخيص واللي ينقله جاهل»، مجددًا العهد أنه لن يقول ببرنامجه إلا الحقيقة وما يعتقد أنه صواب، مؤكدًا أنه ليس محايدًا بين الدولة وأعدائها وإنما منحاز انحيازا كاملا للدولة المصرية، كما أذاع عددا من التصريحات القديمة التي هاجم خلالها رئيس وزراء إثيوبيا والتعنت الإثيوبي في ملف السد الإثيوبي التي وصفها بالبلطجة السياسية.