الصحة: مصر تتعاون مع كل الشركات المنتجة للقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إن مصر محظوطة في أن موجات كورونا تبدأ في أوروبا وأمريكا، ويكون لديهم خبرة للتعامل مع هذه الموجات، وبالتالي كانت مصر تستفيد من هذه الخبرات عند قدوم موجات كورونا سواء في القرارات والبروتوكولات العلاجية واللقاحات.

وأضافت «عاصم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن التحكم الرئيسي في جائحة كورونا هو توفر لقاحات آمنة وفعالة، وهذه نقطة أساسية لكل الدول حاليا، نظرا لأن الجائحة لها عدة أبعاد ليست صحية فقط ولكن اقتصادية وسياسية، متابعة: «مفيش شركة بتنتج لقاح أو فيه لقاح وصل لمرحلة أنه خد تصريح للاستخدام العاجل، إلا ومصر طرقت الباب وتعاونت معها سواء بالاستيراد أو شراكات في الأبحاث والتصميمات».

وأشارت إلى أن أحد المصانع التابعة لشركة سبوتنيك الروسي منذ يومين حصل على ترخيص للاستخدام الطوارئ في هيئة الدواء، وقبلها أنواع مختلفة من اللقاحات، مشيرة إلى تصريحات وزيرة الصحة بأنه خلال شهر أغسطس سيكون هناك تغطية كبيرة لأنواع مختلفة من اللقاحات سواء جرى استيرادها أو تصنيعها محليا.

وعن أبرز اللقاحات التي ستكون مُصنعة في مصر الفترة المقبلة، قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إنه جرى تصنيع بالفعل لقاحات سينوفاك، وجاري الاتفاق على تصنيع اللقاح الروسي «سبوتنيك»، ومن المتوقع استقبال مصر شحنات من لقاحي «جونسون وفايرز» الفترة المقبلة، ولكن الملفات والأوراق والاتفاقيات تستغرق وقتا.

وأكدت «عاصم» أن مصانع إنتاج فاكسيرا قادرة أن تستوعب إنتاج كميات كبيرة جدا من الأدوية واللقاحات، وهذا شجع اتجاهات مختلفة في إيجاد اتفاقيات لتصنيع 8 أنواع من اللقاحات الأساسية التي ينبغي توافرها بصفة مستمرة في جدول التطعيمات الإجباري للأطفال.