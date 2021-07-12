مقتل رجل أمن في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال

قُتل رجل أمن صومالي، في هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، على نقطة تفتيش أمنية في «بلدة بلعد» بمحافظة شبيلي الوسطى الواقعة في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم.

بدء عمليات أمنية داخل «بلدة بلعد» للقبض على الأشخاص المشتبه بهم في الهجوم

وقالت وسائل إعلام صومالية، إن الهدوء عاد إلى المنطقة حيث لاذت العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم بالفرار، مشيرة إلى بدء قوات الأمن الصومالية عمليات أمنية داخل البلدة ومحيطها؛ للقبض على الأشخاص المشتبه بهم في الهجوم.

وأمس الأحد، قتل صومالي يدعى حسن ديريه علمي، وطفلاه في هجوم نفذه مسلحون مجهولون غرب مدينة جالكعيو التابعة لإقليم مدج الواقع في وسط البلاد، كما أسفر الهجوم الذي جرى في منطقة «ساح قُرُن»، إلى إصابة طفل من عائلة علمي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وشهدت الصومال حالة من الفوضى، كما تلاها صعود نفوذ حركة «الشباب» الإرهابية، وذلك منذ سقوط النظام العسكري برئاسة محمد سياد بري، في 1991، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الاأول السبت، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، مستهدفة موكبا حكوميا عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية «مقديشو»، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، وفقا لما ذكره موقع «الإمارات اليوم».

وكان الموكب يضم المسؤول الكبير بالشرطة الصومالية، فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة «الشباب» الإرهابية، كثيرا ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.