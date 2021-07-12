إطلاق منصة فيديوهات YouTube القصيرة في مصر

أعلنت شركة YouTube، اليوم، إطلاق النسخة التجريبية من ميزة فيديوهات «YouTube» القصيرة «YouTube Shorts» في مصر، وهي تجربة جديدة تتيح للمستخدمين تصوير فيديوهات قصيرة وملفتة باستخدام هواتفهم الجوّالة.

وكانت «YouTube» أعلنت إطلاق هذه المنصة للمرّة الأولى في شهر سبتمبر 2020، ووسّعت انتشارها منذ ذلك الحين إلى 26 دولة، وستكون متاحة اليوم في أكثر من 100 بلد تتوفّر فيه منصة «YouTube» الأساسية، من بينها بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مميزات منصة فيديوهات YouTube القصيرة

وفي حين كانت «YouTube» تتيح مشاهدة الفيديوهات القصيرة التي صنعت من خلال هذه الميزة الجديدة عبر منصّتها، سيتمكّن المستخدمون حول العالم الآن وللمرة الأولى من الحصول على أدوات إنشاء الفيديوهات القصيرة، والتي تشمل كاميرا متعددة الأجزاء لربط عدة مقاطع فيديو معًا، بالإضافة إلى ميزات مثل التسجيل مع موسيقى تصويرية والتحكم في سرعة العرض وغير ذلك. وبالتزامن مع التوسع الدولي للمنتج، نقدّم أيضًا مجموعة إضافية من الميزات، تشمل:

- إضافة نص في لقطات محددة في الفيديو

- إضافة شرح مكتوب تلقائية إلى الفيديو القصير

- تسجيل فيديوهات تصل مدّتها إلى 60 ثانية عبر الكاميرا داخل المنصة

- إضافة مقاطع فيديو من هاتفك إلى التسجيلات المصوّرة بالكاميرا داخل الميزة

- إضافة فلاتر أساسية لتصحيح الألوان في الفيديوهات القصيرة، علمًا أنه ستتم إضافة مزيد من الفلاتر في المستقبل

وتتضمن الميزات الجديدة أيضًا إمكانية استخدام عينات صوتية من فيديوهات قصيرة أخرى ومن جميع الفيديوهات على YouTube أيضًا، أي من مليارات الفيديوهات حول العالم، بما يمنح المستخدمين مساحة واسعة وغير مسبوقة للإبداع ولإضفاء لمساتهم الخاصة على المحتوى الذي يحبون مشاهدته على YouTube، والمساعدة في تقديمه إلى جمهور جديد، سواء كان ذلك من خلال الرد على النكات المفضلة لديهم، أو تجربة وصفة طعام من ابتكار منشئ محتوى آخر، أو إعادة تمثيل مقاطع كوميدية. وسيكون منشئو المحتوى قادرين على التحكم بتجربتهم بالكامل، مع إمكانية التوقّف عن استخدام هذه التجربة في أي وقت في حال أرادوا مواصلة تقديم الفيديوهات الطويلة فقط.

وقال تود شيرمان، مسؤول المنتجات العالمية في فيديوهات YouTube القصيرة: «نريد أن يحظى الجميع بتجربة سلسة وممتعة عند إنشاء الفيديوهات القصيرة من خلال YouTube Shorts. وبينما نواصل العمل على بناء هذه التجربة جنبًا إلى جنب مع منشئي المحتوى والفنانين، سنحرص على إضافة المزيد من الميزات التي ستفيد المستخدمين».

المنصة توفر للفنانين ومنشئي المحتوى مكتبة ضخمة من الأغاني

ومن جانبه، قال طارق أمين، مدير YouTube في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نجح منشئو المحتوى المتحدّثون باللغة العربية على YouTube في تقديم فيديوهات وعروض بث مباشرة كسرت أرقامًا قياسية وساهمت في جمع الملايين لدعم القضايا الإنسانية وكذلك بناء مجتمعات قوية تتابع المحتوى الخاص بهم. ومن شأن منصة فيديوهات YouTube القصيرة أن توفّر لهم أداة أخرى رائعة لمواصلة سرد قصصهم والتعبير عن إبداعاتهم بأسلوب مميّز».

وعلى صعيد الموسيقى، ستتوفر للفنانين ومنشئي المحتوى مكتبة ضخمة من الأغاني التي يمكن استخدامها في الفيديوهات القصيرة من العديد من شركات التسجيل والنشر.