"تعليم كفر الشيخ" تطلق قناة تعليمية على يويتوب ومجموعات تقوية

أعلنت محافظة كفر الشيخ، إطلاق قناة تعليمية باسم "آفاق تربوية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومجموعات التقوية بالمدارس مطلع الأسبوع المقبل، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وأضافت المحافظة، في بيان لها اليوم الجمعة، "ستنطلق القناة التعليمية على اليوتيوب خلال الأسبوع المقبل، وجرى تجهيز الموقع الذي ستنطلق منه القناة بالمركز التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم، بمشاركة مجموعة من أفضل المعلمين الذين يقبلون عليهم الطلاب، وستوفر هذه الخدمات التعليمية مجانا للطلاب".

وأشادت المحافظة، بالمعلمين المشاركين في مجموعات التقوية والتي جرى الإعلان عنها بالمدارس والإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنه لا يجري إجبار الطلاب على المجموعات الاختيارية، ومنوها بأن الطلاب لهم حق اختيار المدرسة والمعلم.

وتقدم مجموعات التقوية 8 دروس شهرياً في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع، ولا يزيد عدد الطلاب في المجموعة على 20 طالباً.

تابعت المحافظة، في بيانها، "ستكون مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي في الوقت الذي يحدده المعلم بالتنسيق مع إدارة المدرسة".

كما وجه بإتاحة استخدام معامل الأوساط المتعددة، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.