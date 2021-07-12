الإسكان: تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ 936 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - لمنخفضي الدخل»، نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 متر مربع، بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحا أن نسبة الإنجاز الإجمالية بموقع المشروع تخطت 75% وهو ما يتجاوز النسب المستهدفة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكدا دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، أنه جرى تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ75 متر مربع «غرفتان + صالة»، لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين علي الزواج، مضيفا أنه جرى الانتهاء من مرافق «مياه - صرف – كهرباء - الاتصالات»، وجار العمل للانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي.