بعد وفاة شقيق رامي صبري بالمريوطية.. سبل النجاة من الغرق: سيطر على خوفك

بعد هروبه من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، توفي شقيق المطرب رامي صبري، الفنان كريم صبري، مساء أمس الأحد، غرقًا بـ ترعة المريوطية.

رامي صبري ينعى شقيقه الراحل: توفي حبيبي الغالي

ونعى رامي صبري شقيقه «كريم»، في منشور، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، كتب فيه: «توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له»، دون تحديد موعد أو مكان الجنازة.

فيما كشفت التحريات الأمنية، أن المتوفى كان هاربًا من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، قبل الحادث بيوم واحد، ليقرر الهروب منها، إلا أنه غرق أثناء محاولته عبور ترعة المريوطية.

كيف تواجه الغرق.. نصائح هامة

وأثار غرق شقيق رامي صبري بترعة المريوطية، مخاوف الوفاة بسبب المياه، لذلك قدم محمد عوض، سباح ومنقذ في مرسى مطروح، وموقع the health site، عدة نصائح لتجنب الغرق وسبل التعامل الأمثل في تلك الحالة، وهي كالتالي:

- مياه الترع جارية ثقيلة تسبب الغرق سريعا.

- أثناء السقوط بالمياه، يصاب الشخص بنوبة هلع خوفا من الوفاة، لذلك عليه محاولة السيطرة عليها أولا.

- محاولة التقاط نفس كبير وكتمه بالصدر حتى يطفو الفرد على المياه، مع حركات بسيطة باليد والقدمين للثبات دون الغرق، وتكرار ذلك النفس بهدوء.

- محاولة الاتجاه لمكان خالٍ وسليم للخروج من المياه.

- عدم شرب المياه أثناء التنفس، تجنبا لدخولها إلى الصدر أو الرئة.

- إذا رأى أحدٌ شخصًا يغرق، عليه المساعدة عبر إلقاء أي أداة يمكن الغريق من الاعتماد عليها بالمياه، سواء خشب أو كرة أو حبل.

- عدم القفز إلى المياه لإنقاذ الغريق، دون امتلاك القدرة على السباحة والإنقاذ.

- رفع قدم الغريق بعد خروجه من الماء.

- إجراء الإسعافات الأولية له سريعا، مع تدفئته ببطانية.

- إذا كانت توجد مياه حول الفم، يعني ذلك دخول نسبة منها إلى الرئة فيجب سرعة الضغط أسفل القفص الصدري لإخراجها.

- تدليك القلب لإنقاذ الغريق بعد خروجه من المياه، ثم محاولة دعمه عبر التنفس الصناعي.

- تحريك رأس الغريق للخلف لإتاحة مجرى التنفس.

- يجب على الجميع تعلم السباحة وأسس الإسعافات الأولية للإنقاذ.