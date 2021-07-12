«المجتمعات العمرانية» تنظم ورشة عمل بعنوان «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية»

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية»، بالتنسيق بين الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة برئاسة الدكتور مهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وشركة Esri Northeast Africa بشأن الدعم التكنولوجى في مجال «GIS» لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التحول الرقمى للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمى والشمول المالى، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة.

وأكد الدكتور وليد عباس، أن ورشة العمل تأتي ضمن استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات؛ لإعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل «online»؛ لربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة واستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات gis enterpris .

من جانبه، أوضح المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، أن ورشة العمل تم عقدها خلال الفترة من الثلاثاء 6/7/2021، وحتى الخميس 8/7/2021، وشارك فيها عدد من الأجهزة تضم «15 مايو - الشيخ زايد - الفيوم الجديدة - القاهرة الجديدة - الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان - الشروق - العبور - قنا الجديدة - رئاسة الهيئة».

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالا للورشة السابقة التي عقدت في الفترة من4/4/2021 : 8/4/2021، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.