«دعم مصر» يستطلع رأي المواطنين في أداء المخابز

خصص موقع الخدمات الحكومية «دعم مصر»، أيقونة خاصة على الرابط الإلكتروني له، لاستطلاع رأي المواطنين عن أداء المخابز في القرى والأرياف والمحافظات.

وقال مصدر في وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يهتم بما يدونه المواطنون على هذا الموقع بشأن تقييم عمل أداء المخابز، موضحا أن يتسلم تقريرا دوريا من القائمين على الموقع بشأن ما يدونه المواطنون بخصوص أداء المخابز المتعاملين معها.

ولإبداء رأي المواطنين في أداء المخابز، من هنا

ويتيح موقع دعم مصر، عدة خدمات إلكترونية للمواطنين مستحقي البطاقات التموينية؛ توفيرا للوقت لهم من خلال إنهاء طلباتهم دون الحاجة في الوقوف في الطوابير أمام مكاتب التموين؛ منعا للتكدس ولتقليل نسب الإصابة بفيروس كورنا المستجد كوفيد 19.

ويقدم موقع دعم 11 خدمة لمستحقي البطاقات التموينية أو لراغبي الحصول على تلك البطاقات، حيث يستطيع أي مواطن مصري الاستفادة منها، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لدعم مصر، من هنا.

وتشمل الخدمات المتاحة على موقع دعم مصر للتموين:

· إصدار بدل لبطاقة تموين

· إصدار بطاقة تموين جديدة

· إصدار بطاقة فصل اجتماعي

· النقل من محافظة لأخرى

· فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى

· تحويل مستفيدي الخبز إلى مستفيد تموين

· إضافة أفراد جدد

· تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

· إعادة إرسال الرقم السري

· استعلام عن صرف البطاقة

· استعلام عن حالة طلب

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، كما يمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.