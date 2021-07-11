حماية المستهلك يرصد مخالفات في 17 محافظة.. بينها 3.5 طن حلوى فاسدة

ذكر جهاز حماية المستهلك، أنّ أفرع الجهاز الإقليمية شنت عدد من الحملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، موضحا أنّه في مجال المنتجات الغذائية والسلع المتنوعة، جرى تحرير المحاضر الأتية في عدة محافظات، كما يلي:

محافظة جنوب سيناء

حرر الجهاز 10 محاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السكر مجهول المصدر دون بيانات.

محافظة الدقهلية

حرر الجهاز 11 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعرض وبيع سجائر مهربة

محافظة أسيوط

جرى ضبط 198 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة المنيا

جرى ضبط 6 أطنان من الألبان الفاسدة وكمية من مادة الفورمالين غير المصرح بتداولها، وذلك بعدد من سيارات نقل الألبان، وتحرير 6 محاضر لمحلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية.

محافظة المنوفية

تحرير 14 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.

محافظة القليوبية

ضبط 3.5 طن حلوى أطفال مجهولة المصدر و94 بكرة مدونا عليها ماركات مشهورة لشركات تصنيع الحلويات.

محافظة كفر الشيخ

ضبط مصنع للمراتب الجاهزة يقلد إحدى العلامات التجارية الكبرى، وضبط مصنع للأعلاف يعمل دون ترخيص.

محافظة السويس

ضبط كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحلات التجارية.

محافظة الإسماعلية

ضبط كمية من اللحوم (دواجن - بقري - ماعز) دون أي بيانات وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 100 طن أعلاف ومواد غذائية بمخزنين للأعلاف يعملان دون ترخيص، وضبط كمية من شمع الفلاتر متعددة الماركات مجهولة المصدر.

محافظة بني سويف

تحرير 9 محاضر لعدد من المحلات التجارية وإعدام كمية من اللحوم المصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة قنا

تنفيذ الغلق الإداري لـ3 مراكز للدروس الخصوصية وغلق مول تجاري لعمله دون ترخيص من الجهات المختصة، وضبط كمية من اللحوم والدواجن المجمدة منتهية الصلاحية.

محافظة البحيرة

تحرير 13 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية لمخالفة قانون حماية المستهلك، للإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم إصدار فواتير قانونية، وضبط 4 محلات للجزارة لعرضها اللحوم مكشوفة وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

محافظة أسوان

ضبط نحو نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجازر في عدد من محلات الجزارة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة الشرقية

تحرير 6 محاضر ضد عدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وضد عدد من محلات بيع الأسماك لعرضها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 16 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية، لضبط سلع ومنتجات غذائية وأعلاف مجهولة المصدر، وضبط 2 طن أعلاف حيوانية و3.5 طن أسمدة زراعية و1.8 طن منظفات صناعية وطن ملح مجهولين المصدر.

محافظة سوهاج

تحرير محضر ضد أحد المحلات التجارية لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط إحدى شركات رش وإبادة الحشرات لمزاولة المهنة دون ترخيص وإعطاء فواتير غير قانونية وتعمل دون ترخيص.

محافظة بورسعيد

ضبط 280 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المحلات لتجارة المواد الغذائية.

محافظة الفيوم

ضبط 270 لتر زيت للقلي منتهي الصلاحية بأحد محلات بيع الزيوت، وضبط كمية من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة، وتحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.