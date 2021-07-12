الوقود النووي: لن نكتفى بمحطة الضبعة وهناك مشروعات مرتقبة ستقام تباعا

أكد الدكتور هشام حجازى، رئيس قطاع الوقود النووى بهيئة المحطات النووية، الانتهاء من تسليم كافة المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء والتراخيص من قبل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتوفير الأمان الكامل للمشروع.

وأضاف حجازى فى كلمته خلال حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية فى تحقيق التنمية المستدامة، أن عملية البدء فى إنشاء وتنفيذ محطة الضبعة النووية تتطلب وجود بنية تحتية على أعلى مستوى من الجودة والدقة حتى يستطيع العاملين الروس أو المصريين العمل فى جو مستقر، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المدينة السكنية للعاملين التى ستصم العمالة الروسية والمصريين التابعين لهيئة المحطات النووية بالإضافة لمضى الهيئة قدما فى الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحرى الذى سيقوم باستقبال المعدات الثقيلة من روسيا.

وأكد أن البرنامج النووى المصرى لن يكتف فقط بإقامة مشروع محطة الضبعة النووى ولكن هناك عدد من المشروعات النووية الخاصة بمنطقة الساحل الشمالي والتى سيتم إقامتها تباعا خاصة مع توجه الدولة المصرية الاعتماد على توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة النووية من خلال مساهمتها فى خلق مزيج متكامل مع الوقود الأحفورى لتوليد الطاقة الكهربائية المختلفة.

ونوه إلى أن هناك خطة طموحة تتبناها حاليا هيئة المحطات النووية بدعم من القيادة السياسية للمضى قدما فى تنفيذ مشروعات نووية لتأمين احتياجات البلاد مستقبليا من الطاقة النووية الخاصة بإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

وكان جريجورى سانسون، مدير الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية بشركة روساتوم، أعلن أن تقديرات انشاء محطة نووية بالضبعة سوف تصل إلى 4 مليار دولار، مضيفاً خلال مشاركته في الندوة أن انشاء المحطة النووية سيكون له دور كبير في المساهمة في تحقيق التنمية، حيث سيعمل في المشروع 250 ألف عامل من مختلف التخصصات، 80٪ منهم مصريين.