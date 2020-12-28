3 مراحل لتنفيذ محطة «الضبعة النووية»: كل ما تريد معرفته عن المشروع

يعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.

ويسير المشروع بخطى منتظمة، وفقا للجدول الزمني للمشروع، إذ من المقرر أن يشهد العام الجديد تطورا ملحوظا على أرض الواقع بالنسبة للمحطة النووية.

المراحل الرئيسية لتننفيذ مشروع «الضبعة»

** المرحلة الأولى

وهي المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن، وبدأت في ديسمبر 2017 وتهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية.

** المرحلة الثانية

تبدأ بعد الحصول على إذن بدء الانشاء، وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل.

** المرحلة الثالثة

تبدأ بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل، التي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتي التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل.

ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرا باستخراج التراخيص، حيث إن استخراجها يهدف للتأكد من استيفاء كافة الأوراق القانونية اللازمة، من أجل سلامة وأمان المحطة.

وتقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باستخراج كافة التراخيص والأذونات المطلوبة والمتعلقة بالموقع وتصميم المفاعل والإنشاء وتجارب بدء التشغيل والتشغيل التجاري.

يشجع مشاركة الشركات المحلية المصرية

والمشروع يشجع على مشاركة العديد من الشركات المحلية المصرية في عمليات التشييد والبناء، حيث تصل نسبة المشاركة المحلية إلى 20% للوحدة الأولى وتزداد هذه النسبة تباعا مع ازدياد عدد الوحدات.

أكثر المفاعلات انتشارا على مستوى العالم

ومن المخطط أن يتم بناء 4 وحدات من نوعية الماء المضغوط بقدرة 1200 ميجا وات ( AES-2006) وينتمي هذا المفاعل إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط، التي تعد حاليا أكثر المفاعلات انتشارا على مستوي العالم.

ويقع المشروع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، التي تبعد حوالي 289 كم شمال غرب القاهرة في شمال البلاد، وتعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك الوحيد للمحطات النووية.

«روساتوم» هي المقاول الرئيسي

وشركة «روساتوم»، هي المقاول الرئيسي، وتم الاتفاق على إنشاء وتشغيل المحطة النووية من خلال عدد من العقود، وهي العقد الرئيسي EPC للبناء والتشييد وعقد توريد الوقود وعقد التشغيل والصيانة وكذلك عقد الوقود المستنفذ.

التكنولوجيا المستخدمة تنتمي لنوعية مفاعلات الجيل الثالث

وجاء عامل الأمان والموثوقية، من أهم عوامل المفاضلة لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة، حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، التي تتطابق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.