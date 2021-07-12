انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

انطلقت فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة، اليوم، تحت إشراف المهندس أدهم دهب رئيس المنطقة، بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة في الفترة من 12 إلى 16 يوليو الجاري، بمشاركة 534 لاعب ولاعبة من 12 ناديًا بصعيد مصر، وفي أولى المسابقات فاز السباح باسم مجدي نخنوع لاعب نادي الشمس في أسوان بالميدالية الذهبية بسباق 100 متر ظهر لسن 17 عامًا.

534 لاعبًا ولاعبة من 12 ناديا

وأكد المهندس أدهم دهب، أن البطولة هي الأكبر في صعيد مصر، لأنها تضم أعدادا كبيرة تصل لـ534 لاعبًا ولاعبة من 12 ناديا من محافظات الصعيد، وهي البطولة التي ستكون فيها المنافسات قوية لحصد الميداليات وتحقيق أرقاما مميزة لسباحي الصعيد، وستنطلق فعاليات الاحتفال الرسمي مساء اليوم في حضور قيادات محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، إذ تم التنبيه على الحضور بارتداء الكمامات داخل مجمع حمامات السباحة.

الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة

وتابع «دهب»: الهدف من تنظيم هذه البطولات لتدريب أبناء الصعيد على الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة وكذلك نشر اللعبة والتي هي هدف كبير يسعى له أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

بدوره أكد المحاسب نبيل عبدالشكور رئيس نادي الشمس الرياضي بأسوان، أن فريق السباحة بالنادي المشارك في البطولة 26 سباحا وسباحة من مختلف الأعمار السنية، وأننا سعداء بالحصول على أول ميدالية ذهبية في اليوم الأول، ونستعد حاليا لحصد مزيد من الميداليات في جميع المسابقات، وفريق السباحة بالشمس، يشارك للمرة الرابعة على التوالي في مسابقات منطقة الصعيد للسباحة.

يذكر أن بطولة الصعيد، جرى تأجيلها نحو 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.