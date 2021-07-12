التضامن: أكثر من 63 ألف مريض تلقوا علاج الإدمان في النصف الأول من 2021
تلقى 28 ألفا مكالمة تليفونية منهم 1712 مكالمة من الفتيات للعلاج
كتب:
أسماء زايد
03:25 م | الإثنين 12 يوليو 2021
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنّ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 63 ألفا و540 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.
الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية
وأشارت وزيرة التضامن وفق بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، أنّ الخدمات تنوعت بين مكالمات للمتابعة، منها 1669 حالة من المناطق الجديدة بديلة العشوائيات «الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحي الضواحي ببورسعيد»، نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأنّ الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.30% بينما بلغت نسبة الإناث 5.70%.
وأوضحت أنّ الإعلان الأخير الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال مايو الماضي ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش»، حقق نسبة تفاعل كبيرة من جانب الشباب بالمراحل العمرية المختلفة والأسر.
وأشارت إلى تلقي الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 خلال شهر مايو ويونيو 28 ألفا و635 مكالمة هاتفية، منها 1712 مكالمة من الفتيات لتلقي العلاج من الإدمان، مقارنة بـ4020 مكالمة تلقاها الخط الساخن خلال شهر أبريل قبل إطلاق الإعلان منها 195 مكالمة للفتيات، ما يشير إلى تأثير وتفاعل الشباب مع الحملة وزيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقي الخدمات العلاجية .
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