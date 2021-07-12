جنازة مهيبة لتشييع جثمان ضحية حادث شارع الجلاء بالمنصورة

شيع أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، في جنازة مهيبة الشاب يحي مجدي عبد الجليل بلاط، 22 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، ضحية حادث شارع الجلاء بالمنصورة، والذي توفي في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالغلال مساء الأحد، وأصيب صديقه.

بكاء هستيري من زملاء ضحية حادث شارع الجلاء بالمنصورة

وتجمع أهالي مدينة نبروه وزملاء الراحل وسط مشاركة أعضاء نادي جزيرة الورد بالمنصورة في ساحة نبروه وأدوا صلاة الجنازة علي ضحية حادث شارع الجلاء بالمنصورة، وتوجهوا به إلى مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيري من زملائه وأصدقائه الذين رددوا هتافات «لا إله إلا الله».

ورود بلاغ بوقوع حادث شارع الجلاء بالمنصورة

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث شارع الجلاء بالمنصورة أمام مسجد القاضي دائرة القسم.

انتقل ضباط قسم أول المنصورة، إلى مكان الواقعة، وبفحص حادث شارع الجلاء بالمنصورة تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم «ري ب 8730 نقل، رج ط 1899 مقطورة - محملة بالغلال» قيادة المدعو «سعد م. س.»، 40 سائق ومقيم في قرية «كفر العرب» دائرة مركز طلخا، والدراجة النارية رقم «د س ن 2017» قيادة المدعو سعد أنور سعد، 29 سنة، صاحب محل ملابس، ومقيم في شارع المدير دائرة قسم أول المنصورة.

وتبين أن سبب حادث شارع الجلاء بالمنصورة يعود إلى قيام قائد الدراجة النارية بالتهدئة أثناء دخوله إشارة مرورية فاصطدمت السيارة به من الخلف، نجم عن ذلك وفاة مرافق قائد الدراجة النارية المدعو يحي مجدي عبد الجليل بلاط، 22 سنة طالب بكلية الطب البيطري ومقيم في شارع الجمهورية دائرة القسم، وإصابة قائد الدراجة النارية بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

جري نقل جثمان المتوفي والمصاب إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وبسؤال قائدي المركبتين أيدا مضمون الفحص، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10629 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.