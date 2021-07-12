وصية الطالب ضحية حادث المنصورة: سامحوني وادعوا لي بالرحمة

أعلنت أسرة الشاب يحي مجدي بلاط، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، عن تشييع جنازته ظهر اليوم من مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، عقب وصول والده من الخارج بعد علمه بوفاته في حادث شارع الجلاء بالمنصورة أمس، بعد أن دهست سيارة نقل ثقيل المتوفي فتوفي في الحال وأصيب صديقه في الحادث، وهرب سائق السيارة ليسلم نفسه للشرطة بعدها خوفا من فتك الأهالي به.

وصية يحي بلاط: سامحوني واستروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة المنصورة وزملاء الشاب يحي بلاط بعد وفاته في حادث شارع الجلاء بالمنصورة، وتداولوا بعد كتاباته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكان منها: «الوصية الأولي والأخيرة حيت أتوفي سامحوني واستروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة وتذكروا الصحبة ولو أني أخطأت، إنسوا خطأي واذكروا أجمل صفاتي، لا أعلم بأي ساعة كتب لي انقباض روحي، بجناتك اللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاة لا ركوع لها».

سيارة نقل ثقيل دهس يحي بلاط بحادث شارع الجلاء بالمنصورة

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير امن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث شارع الجلاء بالمنصورة أسفر عن مصرع طالب في الحال وإصابة صديقه بإصابات خطيرة في حادث سيارة نقل ثقيل مع دراجة نارية.

تفاصيل حادث شارع الجلاء بالمنصورة

انتقل ضباط قسم أول المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث شارع الجلاء بالمنصورة، وتبين وفاة الشاب «يحي مجدي بلاط» طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، وإصابة صديقه «سعد أنور»، والذي جري نقله لإسعافه في مستشفى الطوارئ الجامعي، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفي إلي مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أنه أثناء دخول سيارة نقل ثقيل تحمل مقطورتها أرقام «ر ج ط 1896» إلي مضرب «أرز القاضي» في شارع الجلاء بالمنصورة، بسرعة كبيرة خلال تحرك الطالبين علي دراجة نارية تحمل أرقام «د س ن 6517 فسقطوا أسفل عجلاتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة قسم شرطة أول المنصورة التحقيقات.