مواعيد عمل عيادات الفحص المخصصة لمرضى الضمور العضلي على مستوى الجمهور

أعلنت وزارة الصحة المصرية أسماء عيادات الفحص المخصصة لمرضى الضمور العضلي على مستوى الجمهورية، والتي تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الضمور العضلي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» مواعيد عمل عيادات الفحص المخصصة لمرضى الضمور العضلي على مستوى الجمهورية، وفقًا أعلنته الصحة المصرية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

مواعيد عمل عيادات الفحص المخصصة لمرضى الضمور العضلي على مستوى الجمهورية

- عيادة مدينة نصر، فرع القاهرة، تعمل يوم الأحد اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة ناصر، فرع القاهرة، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة الهرم، فرع الجيزة، تعمل أيام السبت، الاثنين، الأربعاء، والخميس اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة حسن عوض بنها، فرع القليوبية، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة سموحة، فرع الاسكندرية، تعمل أيام الاثنين والأربعاء، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة مبرة الزقازيق، فرع الشرقية، تعمل يوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

- عيادة مدينة مبرة طنطا، فرع الغربية، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

- العيادة الشاملة للطلاب، فرع المنوفية، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة ناصر، فرع الدقهلية، تعمل يوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة المركز التنفسي، فرع كفر الشيخ، تعمل يوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة الطلبة بشطا، فرع دمياط، تعمل أيام السبت والاثنين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة طلاب دمنهور، فرع البحيرة، تعمل أيام السبت والأربعاء، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- العيادة الشاملة حوض الدرس، فرع السويس، تعمل يوم السبت اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة المجمع الطبي، فرع الإسماعيلية، تعمل يوم الخميس اعتبارًا من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 ظهرًا.

- عيادة المجمع الطبي الجديد، فرع الفيوم، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة السلام، فرع بني سويف، تعمل يوم الخميس اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة المبرة الشاملة، فرع المنيا، تعمل أيام السبت، الأحد والاثنين اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة سيدي جلال، فرع أسيوط، تعمل أيام السبت والأربعاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية، فرع سوهاج، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة12 ظهرًا.

- عيادة سيدي عبد الرحيم، فرع قنا، تعمل أيام الاثنين والخميس اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة طلاب مدارس، فرع أسوان، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة الغردقة الشاملة، فرع البحر الأحمر، تعمل أيام الاثنين والثلاثاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة الطور الشاملة، فرع جنوب سيناء، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة العريش الشاملة، فرع شمال سيناء، تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

كما قامت وزارة الصحة بتخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاجللحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.