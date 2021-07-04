مدير نوفارتس: الشركة ستوفر أول علاج جيني لمرضى الضمور العضلي في مصر

قال الدكتور جمال حبش، مدير عام شركة نوفارتس فارما مصر للأدوية، إن اتفاقية الشركة مع الحكومة المصرية ستوفر أول علاج جيني لمرضى الضمور الشوكي، وهذا يحدث لأول مرة في إفريقيا، لافتًا إلى أن الاتفاق يضم بند ينص على علاج كل المصابين الحاليين المنطبق عليهم الشروط وكذلك من تتحقق عليهم الشروط في المستقبل.

وأضاف«حبش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» اليوم الأحد، المذاع فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه جرى الاتفاق على توافر آلية للكشف المبكر على الأشخاص لعلاجهم، موضحا أن هناك رغبة من القيادة السياسية في مصر لعلاج المرضى.

وأكد مدير عام شركة نوفارتس فارما مصر للأدوية، أن هناك تنسيق مع هيئة الدواء في مصر ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وصندوق تحيا مصر لمساعدة المرضى لتوفير العلاج لهم في أسرع وقت.

وتابع مدير عام شركة نوفارتس فارما مصر للأدوية: «الاتفاقية تمت منذ 10 أيام وأنا شغال في 20 سنة في المجال ودي أسرع اتفاقية تجرى بسبب الرغبة من القيادة في مصر لحل الأزمة، وفي جهود جبارة من مصر وشركة نوفارتس اللي أنا بشكر اللي شغالين فيها، الدواء علاج جيني مبتكر يتم إعطاءه للأطفال أقل من سنتين وكلما كان الطفل عمره أصغر كانت نتيجته أفضل وبيحصل عليه الطفل مرة واحدة في العمر والنتيجة بتكون فعالة».