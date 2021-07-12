بالأسماء.. إصابة 4 سيدات في حادث تصادم بسوهاج

أصيبت 4 سيدات في تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك» بمدخل شندويل البلد دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، منذ قليل، تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغا بوقوع حادث تصادم بمدخل «شندويل البلد»، بمركز المراغة، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توك توك».

نتج عن الحادث إصابة كل من «مادلين ابراهيم وهيب، 26 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمني، هالة فتحي السيد، 30 سنة، بسحجات وكدمات في الجسم، سهام العارف فراج، 25 سنة، بكدمات في الظهر، هند فاروق محمد، 28 سنة، بكدمات في الجسم»، تم نقل المصابين الي مستشفى المراغة المركزي.

وحرر محضرا بالواقعة، وتم التحفظ علي المركبتين بديوان عام مركز الشرطة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.