فضل يوم عرفة ومميزاته.. كل ما تريد معرفته عن الوتر والنحر في سطور

يحل بعد أيام يوم عرفة، وقفة عيد الأضحى المبارك، وهو من الأيام التي لها فضائل ومميزات عديدة عن غيرها من الأيام، ومع اقتراب حلول يوم عرفة شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة عن فضل يوم عرفة ومميزاته، وتستعرض الوطن، في السطور التالية فضل يوم عرفة ومميزاته.

فضل يوم عرفة ومميزاته

وعن فضل يوم عرفة ومميزاته، أجمع العلماء، أنّ صيام يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام بعد صيام رمضان، إذ يرى العلماء أنّ فضل يوم عرفة ومميزاته، أنّه رفعة في درجات العباد عند الله سبحانه وتعالى، وصيامه يكفر ذنوب سنة قبله وذنوب سنة بعده، ويقصد بذلك تكفير الصغائر من الأعمال السيئة دون الكبائر من الذنوب، وذلك التكفير مشروطٌ بترك الكبائر.

فضل يوم عرفة

ومن فضل يوم عرفة ومميزاته، أنّه وعد الله الصادق لعباده، بعتقهم من النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة)، كما أنّ له فضل كبير، بجعله أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل- (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

ويعتبر من فضل يوم عرفة ومميزاته، أنّه أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها، من أيام السنة: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

صيام يوم عرفة للحاج

وعن فضل يوم عرفة ومميزاته، لا يجوز للحاج صيام يوم عرفة، بل عليه أن يتفرّغ لعبادة الله بسائر الأعمال غير الصيام كالدعاء والذكر وقراءة القرآن.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومِ يومِ عرَفَةَ بعرَفَةَ)، وعن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: (أنهُم شَكُّوا في صَوْم النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ عَرَفَة، فبُعِثَ إليهِ بقَدحٍ مِن لَبنٍ فَشَرِبَهُ).

مميزات يوم عرفة

ومن فضل يوم عرفة ومميزاته، فقد نزل قول الله سبحانه وتعالى، عن فضل يوم عرفة ومميزاته: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»، وهي الآية الكريمة التي تعني أنّ رسالة النبي اكتملت في هذا اليوم وبلغنا صلوات الله وسلامه عليه، ما كلفه به ربه ووصل لنا ديننا العظيم الإسلام.

وقال جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «والفجر وليال عشر»، قال: «هو الصبح، وعشر النحر، والوتر يوم عرفة، والشفع: يوم النحر».

وعن أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي صل الله عليه وسلم، وهو أصح إسنادا من حديث عمران بن حصين، فيوم عرفة وتر، لأنه تاسعها، ويوم النحر شفع، لأنه عاشرها.

ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويطلق عليه اسم الحج الأكبر، ويؤدي فيه الحجاج أعمال يوم النحر من رمي الجمرات وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وذبح الهدي، والسعي بين الصفا والمروة لمن عليه سعي، ويسقط السعي في يوم العيد عن حج المفرد، الذي يحج دون أداء عمرة.