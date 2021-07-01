عيد الأضحى 2021 في مصر.. وقفة عرفة بعد أسبوعين وإجازة الموظفين 9 أيام

بدأ شهر يوليو 2021، الذي يتضمن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، وينتظر خلاله الموظفون في القطاعين العام والخاص إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، كما يترقب المسلمون في بقاع الأرض وقفة عرفة 2021 ضمن مناسك الحج هذا العام، التي اقتصرت هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، على السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومنع مشاركة المسلمين من خارج السعودية للعام الثاني على التوالي في أداء مناسك الحج.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة 1442 هجريا

وتتحرى دار الإفتاء المصرية والمحكمة العليا في السعودية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، يوم 29 ذي القعدة لعام 1442 هجريا الموافق 9 يوليو الحالي، ليتم الإعلان رسميا عن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والعالم الإسلامي، وموعد وقفة عرفة 2021.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

وعيد الأضحى 2021 في مصر، سيوافق بحسب الحسابات الفلكية يوم 20 يوليو الحالي، فيما توافق وقفة عرفة 2021 يوم 19 يوليو الحالي، وهو يوم عظيم في الإسلام، وجبل عرفات أو جبل الرحمة يجتمع فيه الحجيج من كل أرجاء الدنيا في التاسع من ذي الحجة كل عام، وهو يوم المغفرة والعتق من النار، ووقفة عرفة هي الركن الأساسي من أركان الحج الذي دونه لا يصح الحج، حسب الشريعة الإسلامية.

موعد وقفة عرفات 2021

وبحسب الحسابات الفلكية والشرعية بدأ العد التنازلي لـ عيد الأضحى 2021، حيث يتبقى نحو أسبوعين على وقفة عرفة 2021، وكذلك أيام على بدء إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

ومن المقرر أن تبلغ إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر للقطاعين العام والخاص، 9 أيام هذا العام، تبدأ في الفترة من 16 يوليو الحالي وتنتهي في 24 يوليو 2021، ليكون أول أيام عمل الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر يوم 25 يوليو 2021.