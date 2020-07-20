بيان الإفتاء حول رؤية هلال ذي الحجة: 30 يوليو وقفة عرفة

أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر اليوم الإثنين الموافق العشرين من شهر يوليه لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا أن غداً الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافقَ الحادي والعشرين من شهر يوليه لعام ألفينِ وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر ذي القعدة، وأن يومَ الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليه لعام ألفينِ وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.

وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليه لعام ألفينِ وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وواحد وأربعين من الهجرة، وأن يومَ الخميس الموافق الثلاثين من شهر يوليه لعام ألفينِ وعشرين ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الجمعة الموافقَ الواحد والثلاثين من شهر يوليه لعام ألفينِ وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.