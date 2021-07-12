الأمن يلقي القبض على صاحب أكاديمية وهمية تبيع شهادات تخرج مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بحافظة الجيزة، لإنشائه أكاديمية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المتهم كان يروج لشهادات دراسية مزورة في مجالات مختلفة، زاعمًا بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، توجهت قوة من أجهزة الأمن إلى مقر الأكاديمية، وداهمتها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها، عُثر على مجموعة من «الكارنيهات» منسوبة للأكاديمية نفسها، وعدد من الكتب والملازم الدراسية خاصة بمواد تعليمية بالأكاديمية، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب.

وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على صاحب الأكاديمية، وبمواجهته بما توصلت إليه تحريات المباحث أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.