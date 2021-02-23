القبض على صاحب استوديو متهم بسرقة أغاني كبار المطربين وبثها لحسابه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة مكتب توزيع موسيقي وأستوديو تسجيل صوتي دون ترخيص بالجيزة، حيث استخدم أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج ومحمل عليها برامج تشغيل منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وجرى ضبط المتهم بمقر المكتب وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي ومحمل عليها برنامج لأعمال المونتاج والتحويل الصوتي، ويدير من خلالها إحدى القنوات على موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى عدد من المصنفات الفنية والأغانى للعديد من المطربين يتم استخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا محمل عليها برامج حاسب آلي ونظام تشغيل مقلد ومنسوخ ودون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات، مايك صوت يتم استخدامه في أعمال التسجيل الصوتي، راوتر للاتصال بالإنترنت حيث يقوم بتحميل ورفع الأغاني على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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وقد تمكن قطاع الأمن العام، قبل أيام من ضبط تشكيلين عصابيين في مديرة أمن الجيزة والبحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، ضم 5 متهمين متخصصين في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وأعلنت مباحث مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة، عن ضبط 3 عاطلين (32، 25، 40 سنة)، الأول مطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا جنايات «سرقة بالإكراه، سلاح، استعمال قوة» محكوم عليه في إحداها بالسجن المؤبد، والثاني والثالث لهما معلومات جنائية وبحوزتهم (فرد محلى و5 طلقات من ذات العيار) لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.