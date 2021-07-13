مع بدء تلقي طلبات إحلال الميكروباص.. الأسعار والخطوات والشروط المطلوبة

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة تعمل بالطاقة النظيفة المصاحبة للبيئة، بدء تلقي الموقع الإلكتروني للمبادرة طلبات إحلال سيارات الميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى، (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر).

وأوضحت الصفحة الرئيسية للمبادرة أنّ إحلال الميكروباص سيكون من خلال شركتين وبخصم إضافي في سعر السيارة عن سعر السوق، وبحافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

شروط الاشتراك في المبادرة

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- أن تتبع رخصة السيارة إحدى محافظات المرحلة الأولى «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر».

- أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم.

- أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ 3 سنوات ماضية قبل موعد إطلاق البرنامج «فيما يخص السيارات الملاكي».

المستندات المطلوبة للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات

- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- صورة رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم.

- شهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور التابع لها العميل قبل التوجه الى ساحة التخريد مباشرةً.

- مستند إثبات محل الإقامة (إيصال كهرباء، تليفون، مياه) لم يمر عليه أكثر من 3 شهور «حال التقسيط».

- عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة (يتم التقدم به في حالة أن إيصال المرافق ليس بلسم المتقدم) «حال التقسيط».

- إقرار عن الدخل السنوي «حال التقسيط».

سعر الميكروباص داخل المبادرة نقدي

قسط الميكروباص داخل المبادرة 7 سنوات

علمًا بأنّ القسط الشهري يتضمن سعر الفائدة البنكية وقيمة وثائق التأمين، ولا يتضمن المصاريف الإدارية، كمان أن هذه الأسعار المعلنة مخصومًا منها قيمة الحافز الأخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه.

قسط الميكروباص داخل المبادرة 10 سنوات

خطوات التسجيل لطلب إحلال مركبة

وتتمثل الخطوة الأولى من خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، في الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي من هنــــا.

- ويتم إنشاء الحساب عن طريق إدخال الاسم رباعيًا ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف الأرضي وإدخال السن واختيار المحافظة، وإضافة صورة ثم الضغط على «إنشاء حساب».

- بعد ذلك تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته تتضمن كلمة المرور التي ستدخل بها في المرات اللاحقة، وبعدها سجل الدخول مرة أخرى.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات العميل والمركبة وهي الاسم رباعيًا ونوع المالك «أفراد - جهات»، والرقم القومي، وماركة السيارة والموديل والفئة وسنة التصنيع ورقم الموتور ورقم الشاسيه، ونوع السيارة، ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك يتم اختيار المركبة الجديدة واختيار طريقة السداد وتحميل المستندات المطلوبة ثم تأكيد تقديم الطلب.

وبعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني على الموقع، تأتي عملية مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم للحصول على سيارة جديدة، وعند تطابق الشروط على المتقدم والمسجل على الموقع الإلكتروني، سيتم إرسال رسالة إلكترونية أو على الهاتف المحمول الذي أدخله المتقدم أثناء عملية التسجيل، لتوجيهه للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة.