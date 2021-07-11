مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. الدولة تتحمل قيمة الحافز الأخضر

تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بسيارات جديدة، ما ساهم في زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلا من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها.

65.5 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وفقا لوزارة المالية، تحملت الخزانة العامة للدولة قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نحو 56.5 مليون جنيه، قيمة الحافز الأخضر للسيارات التي جرى إحلالها؛ بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ على نحو يجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب.

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن وزارة المالية تنسق حاليا مع وزارتي التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية لإجراء الفحص الفني اللازم للسيارات الجديدة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث معايير التصنيع والجودة المعمول بها فى صناعة السيارات المحلية بمصر، ومدى توافقها مع نظام الوقود المزدوج «غاز طبيعى، وبنزين».

مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتعامل مع الشركات المحلية فقط

وأكد «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط، سواء «الملاكي، والأجرة التاكسي، والميكروباص»، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%؛ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.

وبدأت وزارة المالية اليوم تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بمحافظات المرحلة الأولى، وهي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة الرئاسية www.gogreenmasr.com.

وأعلنت الوزارة انضمام شركتين جديدتين لإنتاج الميكروباص محليًا إلى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بخصم إضافي في سعر السيارة عن سعر السوق، علاوة على قيمة الحافز الأخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه.