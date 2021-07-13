«المتهم عمل نفسه أبكم عشان يتسول»..حكاية مقتل سايس بفيصل بسبب 50 جنيها

شهدت منطقة فيصل حادثة مروعة حيث قُتل شاب طعنا بقطعة زجاج على يد متسول متقمص شخصية «أبكم» لخلافات بينهما على مبلغ 50 جنيها، ما أدى لمصرعه على الفور وهروب المتهم.

«50 جنيه» كانت بطل جريمة قتل سايس

تخفى المتهم في ثوب شخص «أبكم» لينال استعطاف المارة ويحصل على النقود، وكان المجني عليه يعمل «سايس»، وكل منهما يقيم بالشوارع دون مأوى، إذ أعطت سيدة أحدهما مبلغ 50 جنيها، ومن هنا نشبت المشاجرة بينهما بتبادل السباب ثم إلى التشابك بالأيدي، فقرر المتهم «المتسول» إنهاء حياة المجني عليه فالتقط زجاجة مشروب غازي وكسرها ووجه له طعنة بها في قلبه، ما أدى إلى حدوث نزيف حاد ومات على الفور إثر تلك الإصابة.

ويروى أحد شهود العيان الواقعة، لـ«الوطن» قائلا: «اللي مات اسمه (لسعة) عنده 34 سنة أنا أعرفه من حوالى 4 سنين كان كويس وخدوم وكان بيساعدنا على طول».

المجني عليه كان لديه أولاد

ويكمل شاهد العيان أنهم لا يعلمون اسم المتهم نظرا لكونه متخفيا بثوب شخص «أبكم» ولكن كان كلا من المجنى عليه والضحية يقيمان بالشارع معا ويعملان بشارع فيصل العمومي منذ ما يقرب من 7 سنوات وذلك لأن أهل الضحية يقيمون بمحافظة الشرقية وأنه طلَّق زوجته منذ فترة ولديه فتاة تبلغ من العمر 15 سنة وطفل لديه 3 سنوات أما أهل المتهم فيعملون بمنطقة الدقي.

ويتابع: «الأخرس كسر الزجاجة غرسها في قلبه على طول بصينا لقينا بركة دم حواليه وكان بيفرفر زي الفرخة وهو بيطلع في الروح».

واختتم أنهم أبصروا سيارة الإسعاف تمر بمحض الصدفة أمامهم ولكن كان ذلك بعد مرور ساعة إلا ربع وكان الضحية قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ من شقيق المجني عليه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد أن تلقت بلاغًا من شقيق الضحية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه للوقوف على ملابسات الواقعة.